В Украину не пустили партию зараженных турецких томатов

Овощи были заражены южноамериканской томатной молью.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предотвратила ввоз на территорию Украины партии зараженных томатов из Турции общим весом 19,17 тонны.

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Согласно сообщению пресс-службы, специалисты выявили и задержали зараженную партию томатов при проведении фитосанитарного контроля в таможенном пункте "Квитневое" в Киевской области.

Товар был заражен южноамериканской томатной молью.

Отмечается, что зараженный груз задержан и к нему будут приняты соответствующие фитосанитарные меры.

Также Госпродпотребслужба отправит Турции нотификацию о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

Как сообщал УНИАН, Украина вошла в ТОП-3 импортеров турецких томатов по итогам 2019 года, закупив у Турции этих овощей в прошлом году на 30 миллионов долларов.

По данным аналитиков Eastfruit, Турция является лидером по поставкам тепличных огурцов и томатов в Украину в зимний период – на долю турецких поставщиков приходится до 80% всего объема импорта этих овощей на украинский рынок.