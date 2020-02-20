Украинские фермеры ожидают рекордно раннего сезона молодой картошки

Эксперты прогнозируют увеличение предложения раннего картофеля на рынках этой весной.

Украинские фермеры начнут собирать первый ранний картофель уже в первой половине апреля, если весна не будет экстремально холодной.

Читайте такжеУкраина установила рекорд по экспорту овощей и фруктов

Об этом сообщила пресс-служба оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" ("Инфо-Шувар").

При этом, согласно прогнозам участников рынка, предложение раннего картофеля этой весной увеличится.

"По предварительным прогнозам трейдеров, особенностью этого сезона будет не только ранний старт - предложение первого картофеля значительно увеличится по сравнению с последними годами", - отмечается в сообщении.

По данным "Инфо-Шувар", производители на Закарпатье и на юге увеличили площади под урожай раннего картофеля в 2020 году, а первый картофель украинские фермеры начали сажать в теплицах еще в январе.

“Фермеры рассчитывали продавать урожай по рекордно высокой цене, учитывая прогноз дефицита предложения "старого" картофеля в конце сезона”, - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по прогнозу вице-президента Украинской ассоциации производителей картофеля Сергея Рыбалко, оптовые цены на украинский картофель прошлогоднего урожая до весны-лета 2020 года не будут повышаться и останутся на уровне 7 гривень за килограмм.

Украина в 2019 году увеличила импорт картофеля, преимущественно из России, в 43 раза - до рекордных 250 тысяч тонн.

По данным Государственной службы статистики, урожай картофеля в Украине в 2019 году составил 20,27 миллиона тонн.