В Украине значительно подешевела картошка: что будет с ценами дальше

За январь цены просели минимум на 20%, а по сравнению с прошлым годом картошка сегодня стоит лишь на 30% дороже.

В последнюю декаду января цены на картофель в Украине заметно снизились. По состоянию на 27 января 2020 года на крупнейшем в Западной Украине оптовом рынке ОРСП «Шувар» картофель предлагается по 7,5-8,5 грн/кг. За январь цены просели минимум на 20%, а по сравнению с прошлым годом картошка сегодня стоит лишь на 30% дороже.

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По данным департамента «Аналитика» ОРСП «Шувар», удешевлению картофеля способствовало сезонное снижение активности покупателей после праздников, при этом страна продолжает активно импортировать картофель.

«Во второй половине зимы картофель в Украине стоит минимум на треть дешевле, чем в начале сезона. В августе, когда мы должны собирать собственный урожай и когда стоимость картофеля традиционно является самой низкой, мы видели на рынке беспрецедентную цену 11-12 грн/кг. Сегодня картофель уже предлагают по 7-8,5 грн/кг. Это не радует ни продавцов, которые планировали зимой торговать значительно дороже, ни покупателей, которые под влиянием ажиотажа осенью запасилась достаточно дорогой картошкой», - рассказала руководитель департамента «Аналитика» ОРСП «Шувар» Татьяна Гетьман.

У продавцов картофеля есть определенные ожидания относительно роста цены в конце зимы или в начале весны. Год назад картофель в Украине тоже дешевел во второй половине зимы, рост цены начался только в апреле 2019 года и продолжался до мая, пока на рынке не начала появляться ранняя картошка. Также в прошлом сезоне Украина практически не импортировала картофель, хотя цены в целом были выше средних за последние 5 сезонов. Этого сезона с августа по декабрь 2019 года в Украину было завезено 232 тыс. тонн картофеля - рекордный объем за все годы независимости.