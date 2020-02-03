Средняя зарплата аграриев в Украине за год выросла до 8,7 тысячи гривень

Зарплата в пищевой промышленности в прошлом году увеличилась почти на 20%.

Средняя зарплата штатных сотрудников в сельском хозяйстве Украины по итогам 2019 года составила 8 737 гривень, что на 21,9% больше по сравнению с предыдущим годом.

Читайте такжеПадение цен на агропродукцию снизило рентабельность украинских сельхозпредприятий

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

При этом в декабре зарплата сотрудников в сельском хозяйстве выросла на 2% по сравнению с предыдущим месяцем - до 9,3 тысячи гривень.

Также сообщается, что среднемесячная зарплата в сфере производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в Украине в 2019 году выросла на 19,8% - до 9 986 гривень. При этом в декабре прошлого года в этой отрасли зарплата увеличилась на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составила около 10,8 тысячи гривень.

Как сообщал УНИАН, средняя зарплата аграриев в Украине в 2018 году выросла на четверть - до 7,1 тысячи гривень, в пищевой промышленности - также почти на четверть, до 8,3 тысячи гривень.