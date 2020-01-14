Арахамия не исключает, что парламент в середине февраля начнет рассматривать законопроект о рынке земли

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что Верховная Рада еще должна принять ряд проектов законов.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что парламент в середине февраля начнет рассматривать проект закона о рынке земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Депутат отметил, что сейчас парламент должен проголосовать за все законопроекты, которые сейчас актуальны, а дальше уже может начинать рассмотрение законопроекта о рынке земли, которое может длиться до трех месяцев.

На уточняющий вопрос УНИАН, означает ли это, что рассмотрение законопроекта о рынке земли может быть перенесено на лето, Арахамия отметил: "Я думаю, что где-то на середину февраля, что-то такое. Может, на конец февраля".

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Как сообщал УНИАН, 13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» (№2178-10), которым предусмотрено внедрение рынка земли в Украине с 1 октября 2020 года. К этому проекту закона было подано более 4 тыс. поправок.

Президент Владимир Зеленский заверил, что граждане других государств и иностранные компании получат право покупать украинскую землю, только если на это даст согласие украинский народ на референдуме.