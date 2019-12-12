Документ упрощает процессы землеустройства на территориях громад.

Верховная Рада одобрила законопроект по планированию использования земель в громадах, который упрощает процессы землеустройства на территориях громад.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно планирования использования земель" (№2280) в первом чтении проголосовали 265 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В частности, законопроект позволяет громадам или другим органам местного управления проводить пространственное планирование территорий как в границах своего населенного пункта, так и за его пределами, а также устанавливать и менять целевое назначение и зонирование территорий.

Как сообщил с трибуны парламента заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Павел Халимон, законопроект вводит единую документацию по планированию территорий вместо градостроительной и землеустроительной, положения которых часто не совпадают.

"Законопроектом предлагается разработать единую комплексную документацию, которая будет распространяться на всю территорию громады. Громада в полном объеме осуществит планирование территорий, и никакой другой документации не понадобится… Также законопроект дает собственнику право самостоятельно менять целевое назначение участка, если вид целевого назначения согласовывается с планом зонирования", - сказал он.

При этом смена целевого назначения не касается земель обороны, земель природоохранного и историко-культурного назначения – такие решения необходимо будет согласовывать с Кабинетом министров.

"Предложенный механизм является более гибким для собственника земельного участка. Он будет способствовать инвестиционной деятельности и исключит коррупцию в вопросе изменения целевого назначения земель", - подытожил Халимон.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Верховная Рада одобрила комплексный законопроект о передаче госземель в коммунальную собственность сельских и городских советов или территориальных громад.