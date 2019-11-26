Громады смогут получить 3 миллиона гектаров госземель в 2020 году - Минэкономики

Громады уже получили 1,7 миллиона гектаров земель сельскохозяйственного назначения.

Объединенные громады смогут получить дополнительно 3 миллиона гектаров государственных земель в 2020 году, когда будет завершена инвентаризация сельхозземель и приняты законы о дерегуляции земельных отношений и продаже земельных прав через аукционы.

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Об этом в Facebook написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

"Громады уже получили в свое распоряжение 1,7 миллиона га земель с/х назначения в свое распоряжение. И принятие этих законопроектов позволит им передать еще дополнительно 3 миллиона га земель с/х назначения, в пересчете на цифры это составляет около 10 миллиардов долларов", - написал замминистра.

Он добавил, что громады смогут передавать земли в аренду через аукционы, что может формировать для них поступление около 15-20 миллиардов гривень ежегодно.

"Это действительно очень существенный ресурс наполнения местных бюджетов, создания благосостояния на сельских территориях", - подчеркнул Высоцкий.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении комплексный законопроект о дерегуляции в сфере земельных отношений (№ 2194), содержащий более 100 статей – в частности, о передаче госземель громадам и пересмотре полномочий Геокадастра.

Также 14 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект об аренде и продаже государственных и коммунальных земель через электронные аукционы (№ 2195).