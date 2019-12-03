План по "алкогольному" акцизу выполнен на 100%, как и обещали президенту – Верланов

Также сообщается, что в ноябре индикативные показатели поступлений от акцизного налога с ЛВП выполнены на 102,2%.

Налоговая выполнила план акцизного налога с ликеро-водочной продукции на 100%, как было обещано президенту Украины председателем ГНС Сергеем Верлановым ранее.

Об этом сообщает сайт Государственной налоговой службы.

Как говорится в сообщении, в августе-ноябре в Государственный бюджет Украины перечислено 2 342,1 млн грн акцизного налога с ликеро-водочной продукции (ЛВП), что на 48,6 млн грн, или на 2,1% больше, чем в аналогичном периоде в прошлом году.

Также сообщается, что в ноябре индикативные показатели поступлений от акцизного налога с ЛВП выполнены на 102,2%. Вообще в бюджет уплачено 813,4 млн грн, или на 277,1 млн грн (+51,7%) больше, чем в ноябре прошлого года.

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В ГНС сообщили, что такого результата они достигли благодаря повышению эффективности администрирования и усилению борьбы с теневым оборотом алкоголя. В частности, внедрение системы электронного администрирования спирта, а также ежесуточный мониторинг показателей расходомеров-счетчиков объемов произведенного спирта предоставили налоговой службе возможность контролировать его движение от места производства до потребителей (в частности, ликеро-водочной отрасли).

«Новая налоговая служба уже начала работать таким образом, чтобы теневой рынок табака и алкоголя не чувствовал себя свободно. В начале месяца я лично пообещал президенту, что план по «алкогольному» акцизу будет выполнен и сдержал слово. Детенизация оборота алкоголя продолжается. Следующий шаг – введение электронной акцизной марки, что позволит поднять контроль за оборотом подакцизных товаров на новый уровень и существенно улучшить показатели уплаты налогов», - отметил Сергей Верланов.

Напомним, что 1 ноября в Тернополе состоялось рабочее совещание по вопросам развития спиртовой отрасли при участии президента Украины Владимира Зеленского и главы ДПС Сергея Верланова. Глава ГНС проинформировал присутствующих о мерах Государственной налоговой службы по детенизации алкогольного рынка, а также заверил, что результатом этой работы должно стать обеспечение полноты поступлений акцизного налога в государственный бюджет.