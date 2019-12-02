Украинский суд отказал в обнародовании данных о земле

Пока кадастр не открыт, контролировать состояние земельного банка может только государство.

Окружной административный суд Киева разрешил Госгеокадастру не открывать данные о земле вопреки законодательству.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на платформу открытых данных Опендатабот.

Отказ открывать данные об землю суд объяснил техническими вопросами.

"В Государственном земельном кадастре зарегистрировано около 19,5 миллиона земельных участков, что делает технически невозможным предоставление такой информации в запрашиваемом истцом виде", - говорится в решении суда.

Пока кадастр не открыто, контролировать состояние земельного банка может только государство.

В Опендатабот считают, что такая непрозрачность оставляет большой простор для злоупотреблений. Информация относительно земельных участков, их назначение и собственников, по законодательству, должна быть открытой.

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"Есть схемы, которые бы мы легко могли обнаружить с помощью открытых данных о землю.

Например, в тексте проекта закона о рынке земли является запрет одному лицу владеть более чем 0,5% земель сельскохозяйственного назначения Украины (200-250 тысяч га). Это нужно, чтобы предотвратить чрезмерной концентрации земель у ограниченного количества людей.

Кроме этого, некоторые участки принадлежат одним и тем же лицам через фиктивные фирмы и подставных лиц. В части участков незаконным путем изменен назначения. На некоторых участках, где согласно реестру нет ничего, кроме степи или леса, ведутся нелегальные разработки полезных ископаемых.

Все эти явления могли бы анализировать граждане, если бы данные об землю были открытыми", – комментирует основатель Опендатабот Алексей Иванкин.