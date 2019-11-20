Урожай зерна приближается к 100 миллионам тонн, но часть в тени - уполномоченный президента по земле

Потери от теневой продажи агропродукции и неуплаты налогов доходят до десятков миллиардов гривень.

Урожай зерновых в Украине приближается к 100 млн тонн, но часть собранного урожая находится в тени.

Читайте такжеИз Украины вывели $1,5 миллиарда прибыли от экспорта зерна - исследование

Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко на презентации карты спутниковой классификации посевов Украины.

“Украина сегодня – это больше 70 млн тонн зерна. Мы уже подходим к знаменитой цифре 100, но она спрятана на теневом рынке. Потому что если мы сейчас на уровне государства признаем, что у нас уровень теневой экономики больше 40%, то это также касается и сельского хозяйства”, - сказал он.

По словам Лещенко, данные со спутника позволят разоблачить “схематозников”, а также легализовать теневые средства и наполнить ими бюджет.

По словам Лещенко, сейчас подаются заниженные показатели урожайности.

“Речь идет о десятках миллиардах гривен. Мы считаем не только потери от теневого использования земли и неуплаты налогов на землю и доходы физлиц, но и потери от теневой продажи сельскохозяйственной продукции, которая нигде не проходит учет. Огромный массив теневого зерна вывозится через фиктивный экспорт”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства презентовало карту спутниковой классификации посевов Украины.

По прогнозам Минэкономики, урожай зерновых в Украине в 2019 году составит 74 млн тонн - на 4 млн больше, чем в прошлом году.