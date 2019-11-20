Для прозрачности рынка и уплаты налогов: в Украине появилась онлайн-карта всех посевов (видео)

Карта позволит отслеживать как севооборот, так и уплату налогов.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства презентовало карту спутниковой классификации посевов Украины.

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Как сообщил на презентации глава ведомства Тимофей Милованов, онлайн-карта позволит в реальном времени отслеживать, чем засеяна территория, совпадает ли это с документами в Госгеокадастре, кто ее собственник.

“Это позволит обеспечить прозрачность рынка, уплату налогов, усиленную защиту прав собственности и рост экономики через развитие агросектора. Но это многоуровневые возможности - мы можем даже лучше разрабатывать дороги, правильно ставить элеваторы. Где нужна поддержка - будем видеть по размеру поля, крупный это фермер или мелкий. Будем видеть, зарегистрирована земля или нет, где выращивается больше, а налогов платится меньше, и кто не платит”, - сказал он.

Система использует искусственный интеллект и машинное обучение и сможет по спутниковым фотографиям определять, какой именно культурой (или лесом) засеян участок.

По словам Милованова, система позволит отслеживать севооборот и прогнозировать урожай, поскольку рассчитывает данные на основе климатических изменений и минерального состава почвы, а в будущем – прогнозировать стоимость земельного участка.

Карта также содержит данные Госгеокадастра и маски незарегистрированных земель, а вскоре разработчики добавят сравнительные данные начиная с 2016 года.

Как сообщал УНИАН, ранее Государственное агентство лесных ресурсов Украины запустило электронный реестр лесорубочных билетов и онлайн-карту рубок для контроля законности вырубки лесов.