"Отменили экономическое рабство": Зеленский обратился к нардепам после принятия законопроекта о рынке земли (видео)

Зеленский поблагодарил нардепов за принятие законопроекта о рынке земли.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил народных депутатов за то, что они в первом чтении приняли законопроект об открытии рынка земли.

Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram Зе! Команды.

"Привет всем! Я хочу поблагодарить каждого нашего депутата от "Слуги народа". Сегодня была очень тяжелая работа. Мы сегодня сделали, и я, и вы, мы, сейчас еще даже не осознаем, что вы действительно отменили экономическое рабство. Каждый украинец станет собственником своей земли. И я думаю, это обязательно запишут в учебниках истории, автором которого стал каждый из вас. Спасибо вам", - сказал Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 ноября, Верховная Рада приняла законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» (№2178-10), рекомендованный профильным комитетом, который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года. За принятие соответствующего законопроекта в первом чтении проголосовали 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.