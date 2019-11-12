В Минэкономики назвали стоимость гектара после открытия рынка земли

11 ноября президент Владимир Зеленский заверил, что иностранцы и иностранные компании получат возможность покупать украинскую землю только по результатам всеукраинского референдума.

При открытии рынка земли один ее гектар будет продаваться на уровне 2200 долларов.

Об этом в интервью Радио НВ заявил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

"Наши расчеты показывают, что если мы применяем предложенную модель, которая действует - это будет в среднем 2200 долларов эквивалент за гектар. Если исходить из ограниченной модели, с ограничениями, это будет максимум 1500. Вот цена ограничений (то, что называется "только украинцы покупают")", - рассказал он.

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Как сообщал УНИАН, 11 ноября президент Владимир Зеленский заверил, что иностранцы и иностранные компании получат возможность покупать украинскую землю только по результатам всеукраинского референдума.

В начале сентября президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения с отменой моратория на продажу земли.

Сентябрьский опрос Киевского международного института социологии показал, что 52% украинцев не одобряют идею отменить мораторий на землю. Поддерживают решение Зеленского лишь 35% опрошенных, а 64% респондентов – за референдум по этому вопросу.