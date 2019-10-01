Украина экспортировала почти 14 миллионов тонн зерновых

Экспорт пшеницы за этот период составил 8,6 миллиона тонн.

Украинские аграрии с начала нового 2019-2020 маркетингового года (МГ, июль 2019 - июнь 2020), по состоянию на 1 октября, экспортировали 13,59 миллиона тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, пшеницы отправлено на экспорт 8,6 миллиона тонн, ячменя - 2,89 миллиона тонн, кукурузы - более 2 миллионов тонн.

Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 79,6 тысячи тонн пшеничной муки.

Как сообщал УНИАН, аграрии в 2018-2019 МГ экспортировали 49,7 миллиона тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства.

Предыдущий рекорд экспорта зерновых в Украине был зафиксирован в 2016-2017 МГ на уровне 43,8 миллиона тонн.

По данным Минагропрода, урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 миллиона тонн.