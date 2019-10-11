Депутаты предлагают временно ограничить продажу земли иностранцам

Законопроект снижает для областей порог ограничения с 15% до 8%, а для ОТГ вводится ограничение - 35%.

Депутаты Верховной Рады зарегистрировали альтернативный законопроект, которым предложили ограничить продажу земли иностранцам до 2024 года, а также урегулировать вопрос концентрации участков в "одних руках".

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Об этом во время брифинга заявил народный депутат фракции "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

"До 2024 года физические лица, лица без гражданства и другие государства землю не смогут покупать", - сказал он.

По его словам, документ учитывает интересы компаний, которые уже работают в Украине. Так, иностранные компании, которые работают в Украине не менее 3х лет, смогут покупать земли в рамках участков, которые уже арендуют, даже после вступления в силу закона с 1 октября 2020 года.

Сольский отметил, что законопроект вводит ограничения на концентрацию продажи земли в одни руки.

"Законопроект снижает для областей порог ограничения с 15% до 8%, а для ОТГ вводиться ограничения - 35%", - сказал депутат.

Депутат отметил, что вчера истек срок подачи альтернативных законопроектов по рынку земли. Так этот документ стал одиннадцатым, но он не является окончательным. Все варианты закона еще будут обсуждаться и приниматься профильным комитетом.

Как сообщал УНИАН, вчера, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский исключил принятие правительственного законопроекта об открытии рынка земли в нынешней редакции.

По словам президента, в законе о рынке земли необходимо урегулировать отношения с теми иностранцами, кто уже ведет аграрный бизнес в Украине.