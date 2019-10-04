Украина сократила экспорт сахара почти на треть

Экспорт сахара из Украины в 2019-2020 маркетинговом году ожидается на уровне 300 тысяч тонн.

Экспорт сахара из Украины в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2018 - август 2019) сократился на 27% по сравнению с прошлым маркетинговым годом и достиг 409,8 тысячи тонн на общую сумму 144,3 миллиона долларов, сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".

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"За 2018-2019 МГ (сентябрь-август) украинские производители экспортировали 409,8 тысячи тонн сахара на сумму 144,3 миллиона долларов. Это почти на 27% меньше, чем в прошлом году - 564 тысячи тонн", - сказано в сообщении.

По словам заместителя главы правления НАСУ "Укрцукор" Русланы Яненко, в прошлом маркетинговом году лидером по импорту украинского сахара оставался Узбекистан, куда было поставлено 96 тысяч тонн этой продукции. Существенные объемы сахара из Украины импортировали также Азербайджан (74 тысячи тонн) и Таджикистан (36 тысяч тонн).

Эксперт также сообщила, что в следующем сезоне ожидается повышение цен на сахар на Лондонской бирже, что отразится и на внутреннем рынке. Еще одним фактором подорожания сахара, по словам Яненко, является мировой дефицит и сокращение производства этой продукции в Украине.

"Серьезным конкурентом в следующем сезоне может стать Россия, которая ожидает перепроизводство сладкого песка, и, соответственно, борьба за рынки Средней Азии будет еще более ожесточенной", - подчеркнула Яненко.

По данным ассоциации, экспорт сахара из Украины в 2019-2020 маркетинговом году ожидается на уровне 300 тысяч тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе исчерпала квоту на беспошлинный экспорт сахара в Евросоюз в 2019 году.

В 2017-2018 МГ Украина сократила экспорт сахара на 27% - до 564 тысяч тонн.

Украина за сезон сахароварения 2018-2019 МГ сократила производство сахара на 15% - до 1,7 миллиона тонн.