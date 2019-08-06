Новые правила маркировки продуктов заработали в Украине: что изменится

Производителям отведено три года, чтобы перейти на новые стандарты информирование клиентов.

С сегодняшнего дня, 6 августа, в Украине постепенно будут меняться этикетки товаров в магазинах, потому что начинают действовать новые правила маркировки пищевой продукции.

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До этого момента этикетка могла быть написана такими маленькими буквами, что ее невозможно было прочитать, а информация о продукте могла быть неполной. Теперь таких проблем у покупателей не должно быть, говорится в сюжете "Сніданок з 1+1".

Итак: информация о пищевой продукт теперь должна быть точной, достоверной и понятной для покупателя. Это основной принцип нового закона. Даже реклама продуктов должна быть правдивой и доказанной. И все же особое внимание будет к этикетке, которая должна не путать покупателя, а помогать в выборе.

Шрифт будет четким, разборчивым и контрастным. Информация о продукте должна быть только на украинском языке. Перевод - по желанию производителя. Так же производители должны увеличить шрифт на упаковках, избрать для букв контрастный цвет и убрать все картинки или другие графические элементы, которые мешают читать. Ингредиенты-аллергены будут выделены шрифтом или цветом. Если у вас аллергия на арахис, соевые бобы, молоко – сразу поймете, стоит ли покупать продукт.

Информация должна быть везде. Узнать состав купленного потребитель теперь может повсюду. Если продукт нефасованный в супермаркете, например, мука, то состав должен быть указан на мешке, или на отдельном стенде рядом.

За лед не платим. Часто покупаете замороженные продукты? Для вас хорошая новость - теперь за лед платить не придется, так как масса продуктов, покрытых ледяной глазурью будет указываться без учета льда.

Срок годности – по-новому. Срок годности будет называться по-разному. Например, появится маркировка "Лучше употребить до...". Это будет означать что продукт, например – кофе, колбаса или сыр – за правильного хранения еще могут быть приняты без ущерба для здоровья после этой даты. А продукты, которые хранятся еще дольше, например - сахар, соль, крепкий алкоголь или жевательная резинка – могут вообще быть без срока годности. Это решает производитель.

Закон вступил в силу 6 августа. Новые этикетки и правила производители будут внедрять постепенно. На это есть три года.

Как сообщал УНИАН, 2 августа в Украине вступил в силу закон "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции".