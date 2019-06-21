В «Укрлендфарминге» Бахматюка прогнозируют высокий урожай озимых зерновых

Такой прогноз основан на удачных погодных условиях и использовании компанией новых технологий.

⠀Один из крупнейших агрохолдингов Европы – группа компаний «Укрлендфарминг» - прогнозирует высокий урожай озимых зерновых культур в 2019 году за счет удачных погодных условий, а также благодаря использованию новых технологий.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил руководитель департамента развития и инноваций агробизнеса в компании “Уклендфарминг” Владимир Фантух.

Согласно сообщению, нынешний весенний период для озимых культур, в целом, оказался довольно благоприятным по температурному режиму и характеризовался большим количеством осадков.

«Применяемые нами технологии разрешают полностью использовать осадки и формируют предпосылки для получения урожая озимых культур выше, чем в прошлом году», - говорится в сообщении.

В то же время Владимир Фантух отметил, что проливные весенние дожди могли негативно сказаться на качественных показателях урожая.

«Дожди провоцируют возникновение большого количества болезней и вредителей. Особое внимание сейчас уделяем борьбе с фузариозом зерна пшеницы, который из-за погодных условий может иметь массовое проявление», - подчеркнул Владимир Фантух.

По данным компании, в западных и северных областях Украины развитие сельскохозяйственных культур происходит в условиях достаточного, местами избыточного, увлажнения почвы и умеренного температурного режима. Вследствие проливных и частых дождей наблюдается локальное затопление посевов. Много полей стоит под водой, есть много смывов сельскохозяйственных культур и повреждений градом.

Также Владимир Фантух добавил, что агрометеорологические условия для формирования урожая поздних культур, в частности, подсолнечника и кукурузы, на протяжении стартового периода были благоприятными для формирования хорошей вегетативной массы, что будет способствовать получению высокого урожая этой группы культур.

Как сообщал УНИАН, агрохолдинг «Укрлендфарминг» начала весеннюю посевную кампанию яровых зерновых культур 8 апреля.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, украинские аграрии 3 июня завершили весеннюю посевную, засеяв яровыми зерновыми, в целом, 7,2 млн га.

«Укрлендфарминг» является самым мощным в Украине вертикально интегрированным аграрным холдингом, который управляет крупнейшим в стране и восьмым в мире банком плодородного чернозема общей площадью 570 тыс. га. Агрохолдинг экспортирует свою продукцию в 40 стран мира и является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины.