Сельхозпроизводство с начала года выросло на 2%

Сельскохозяйственные предприятия увеличили производство на 6,3%, а хозяйства населения - сократили на 2,2%.

Рост производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-мае текущего года составил 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Читайте такжеНесмотря на рекордный урожай, в Украине подорожали яблока: названы причины

В частности, сельскохозяйственные предприятия за отчетный период увеличили производство на 6,3%, а хозяйства населения - сократили на 2,2%.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, рост сельхозпроизводства в 2018 году, по предварительным данным Госстата, составил 7,8% по сравнению с 2017 годом. В частности, сельскохозяйственные предприятия увеличили производство на 12,1%, а хозяйства населения – на 2,2%.