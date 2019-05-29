Эксперт рассказал, как свиноводы могут снизить стоимость производства мяса

Контроль расходов на производстве в течение всего года и другие меры по снижению себестоимости свинины позволят оставить цены на уровне существующих и даже незначительно их снизить.

Украинские свиноводы могут снизить себестоимость производства свинины до 25 гривень за килограмм и избежать перерасходов благодаря введению контроля расходов на всех этапах производства и внедрению специального программного обеспечения для ведения учета.

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Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор Центра повышения эффективности в животноводстве Николай Бабенко.

"Себестоимость, которую мы заявили - 25 гривень за килограмм не включает в себя лишь откаты, нарушение технологий и фальсификацию кормов, ветеринарных препаратов и других факторов, которые приводят к перезатратам на производстве", - сказал Бабенко.

По его словам, рост себестоимости свинины обусловлен тем, что продавая партию свиней на мясокомбинат, свиноводы, как правило, не знают ее себестоимости, которую в этой отрасли подсчитывают только в конце года. При этом контроль расходов на производстве в течение всего года и другие меры по снижению перерасходов на производство свинины позволят оставить цены на уровне существующих и даже незначительно их снизить.

"Значительно снизить себестоимость производства свинины можно, используя специальные системы контроля и учета. Среди них - разработанная Центром повышения эффективности в животноводстве программа "ПигЦентр", которая дает возможность узнать себестоимость выращенной партии свиней сразу после продажи ее на мясокомбинат", - подчеркнул Бабенко.

По его словам, снижение себестоимости при производстве свинины позволит сделать эту отрасль более привлекательной для инвестиций, что в свою очередь будет способствовать строительству новых свинокомплексов, наращиванию поголовья свиней и созданию новых рабочих мест в сельской местности.

Бабенко отметил, что за прошлый год потребление свинины украинцами уменьшилось до 15 килограмм на человека в год при минимальной физиологической норме в 30 килограмм на человека ежегодно из-за роста себестоимости производства этого вида мяса.

Кроме того, добавил Бабенко, эксперты Центра повышения эффективности в животноводстве прогнозируют возобновление экспортного потенциала в отрасли за счет увеличения спроса на свинину в Китае, а также ее дефицита на мировых рынках и роста мировых цен на эту продукцию в 2019 году.

Как сообщал УНИАН, по данным Ассоциации поставщиков торговых сетей, стоимость мясной корзины за 2018 год выросла на 11%, до 575 гривень. В частности, свинина подорожала на 6% - до 115 гривень/килограмм.