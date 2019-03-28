Украинские аграрии начали сев сахарной свеклы

Половина посевов приходится на хозяйства Хмельницкой области - 11 тыс. га, значительно меньше засеяли в Ривненской - 3,5 тыс. га, Волынской - 2,7 тыс. га и Тернопольской - 2,4 тыс. га.

Аграрии по состоянию на 28 марта начали сев сахарной свеклы по всей территории Украины, засеяв 20 тыс. га, что составляет 10% запланированных площадей, сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".

Читайте такжеГосстат подтвердил рекордный урожай зерна в Украине на уровне 70 миллионов тонн

В сообщении сказано, что почти половина посевов по состоянию на 26 марта приходится на хозяйства Хмельницкой области - 11 тыс. га, значительно меньше засеяли в Ривненской - 3,5 тыс. га, Волынской - 2,7 тыс. га и Тернопольской - 2,4 тыс. га.

"По всей территории Украины началась посевная кампания сахарной свеклы. Традиционно, в этом году посевные работы двигаются с западных к восточным областям. Во Львовской, Тернопольской и Волынской областях отдельные хозяйства уже завершили сев сахарной свеклы, однако другие еще не определились с посевными площадями и стартом работ", - цитирует пресс-служба аналитика сырьевых рынков и сельского хозяйства НАСУ "Укрцукор" Василия Долинского.

Он отметил, что большая часть хозяйств планирует начать посев сахарной свеклы в первой декаде апреля.

"Прибегнуть к такой срочности аграриев заставляет низкая влажность грунта после зимы. Хозяйствам приходится сеять в холодный грунт и получить максимум пользы для всходов", - подчеркнул аналитик.

При этом, агрономические службы утверждают, что такой риск является оправданным, поскольку по опыту прошлого года, часть посеянных семян так и не смогла взойти именно из-за посева в сухой грунт.

Как сообщал УНИАН, ранее в ассоциации отметили, что посевные площади под сахарной свеклой в 2019 году могут сократиться на четверть - до 220 тыс. га.

Украина по итогам сезона сахароварения 2018-2019 годов сократила производство сахара на 15% - до 1,8 млн тонн.