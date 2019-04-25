Двум сотням лошадей возле Днепра грозит голодная смерть (фото)

Из-за плохого кормления некоторые кобылы из маточного поголовья начали терять молоко.

На Днепропетровском конном заводе № 65 закончились корма, и 200 лошадей оказались под угрозой гибели.

Как сообщили на заводе, наиболее уязвимы кобылы с лошатами (маточное поголовье). В данный момент все маточное поголовье имеет подсосных жеребят.

"Качество кормления маток напрямую зависит от количества молока и его качества для здорового развития жеребят. Из-за небрежного кормления некоторые кобылы из маточного поголовья начали терять молоко, что приведет к гибели жеребят", - говорится в сообщении.

"Минагрополитики Украины проинформировано о критическом состоянии дел на заводе, но никаких действий со стороны ведомства не было принято. Сейчас на заводе присутствует ветеринарная инспекция, которая зафиксировала всех лошадей с маточным поголовьем и отсутствие кормов. Сделано это для того, что в случае массовой гибели лошадей ветеринарная инспекция смогла объяснить причину гибели поголовья", - отмечается в заявлении.