Украина увеличила экспорт зерновых на 20%

При этом экспорт пшеницы сократился на 7,6% - до 13,3 млн тонн.

Украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 - июнь 2019), по состоянию на 9 апреля, экспортировали 38,6 млн тонн зерновых, что на 20% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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В частности, экспорт пшеницы из Украины сократился на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 13,3 млн тонн, из которой продовольственной - 8 млн тонн, а фуражной - более 6,2 млн тонн. Кроме того, украинские аграрии экспортировали более 3,2 млн тонн ячменя, что на 20% меньше показателя на аналогичную дату прошлого года. В то же время, экспорт кукурузы увеличился более чем в 1,6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 21,4 млн тонн.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что по состоянию на 9 апреля экспорт масличных составил 3,9 млн тонн, что на 13,3% меньше, чем на аналогичную дату 2018 года.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,9 млн тонн зерна.