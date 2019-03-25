В Минагропроде рассказали о ходе весенней посевной

В частности, пшеницей засеяно 63 тысячи га, или 36% к прогнозу.

Украинские аграрии по состоянию на 25 марта засеяли ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 962 тысячи га, или 42% запланированных к посеву площадей, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, пшеница посеяна на площади 63 тысячи га, или 36% к прогнозу; яровой ячмень - 684 тысячи га (44%); овес - 45 тысяч га (23%); горох - 171 тысяча га (49%).

В пресс-службе добавили, что подкормка озимых зерновых культур на зерно проведена на площади 6,9 миллиона га, или 91% к прогнозу.

Так, по состоянию на 25 марта озимая пшеница подкормлена на 5,9 миллиона га, или 91% к прогнозу; озимая рожь - 103 тысячи га (89%); озимый ячмень - 963 тысячи га (96%). Кроме того, озимый рапс подкормлен на площади 1,24 миллиона га, или 96% к прогнозу.

Как сообщал УНИАН, по информации Минагропрода, 4 марта в Украине начался сев ранних яровых зерновых и зернобобовых.

Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 миллиона тонн.