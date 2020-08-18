В Атлантическом океане пластика в 10 раз больше, чем считалось - ученые

Авторы исследования сосредоточились на трех самых распространенных видах пластика, которые загрязняют океаны.

В Атлантическом океане содержится около 200 миллионов тонн пластика, что в 10 раз больше, чем считалось ранее.

Об этом говорится в научной публикации в издании Nature Communications, передает Громадське.

По оценкам исследователей Катсиарины Пабортсавы и Ричарда Лемпита из Национального центра океанографии в Саусгемптоне, США, пластик в океане наносит значительный ущерб морской экосистеме. Он загрязняет природную среду обитания животных и попадает в их организм, убивая их.

Пабортсава и Лемпит сосредоточились на трех самых распространенных видах пластика, которые загрязняют океаны: полиэтилен, полипропилен и полистирол. Они отобрали образцы воды с глубины до 200 метров в 12 различных местах Атлантического океана на участке длиной в 10 тысяч километров.

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Анализ воды и подсчеты ученых показали, что на отобранной ими участке Атлантического океана может быть где-то от 12 до 21 миллиона тонн трех самых распространенных видов пластика. Если же масштабировать подсчеты на всю площадь океана, то получится около 200 миллионов тонн пластика. Это в десять раз больше, чем считалось ранее.

Хотя авторы исследования брали воду из Атлантического океана, они утверждают, что в других океанах пластика так же больше, чем считается. И это должно побудить правительства стран принимать меры, чтобы сокращать вредные выбросы в океаны.

Пластик в океанах

Последствия пандемии коронавируса, охватившего весь мир, стали уже очевидными: мировой океан полон одноразовых перчаток и масок.

Исследователи из Великобритании, Франции и Южной Африки обнаружили, что микропластик засоряет не только океан, но и атмосферу.

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Автор: УНИАН