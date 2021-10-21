На публику семейство с первенцем начнет выходить лишь весной, как потеплеет.

Редкое пополнение в харьковском экопарке. Там в семье тапиров родился детеныш.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Девочка появилась на свет три недели назад, но только сейчас ее показали журналистам. А вот на публику семейство с первенцем начнет выходить лишь весной, как потеплеет.

Полосатый малыш хорошо себя чувствует и с интересом изучает все вокруг. Детенышу нравится пить мамино молоко, но постепенно оно пробует и сладкие фрукты. Это первый тапир, рожденный в Украине за последние 20 лет.

"Это единственный ребенок в Украине, потому что пара есть только у нас, и этого ребенка ждали все. Настоящая судьба. И назвали ее Долли", - рассказала заведующая сектором "Грызуны и террариум" харьковского экопарка Светлана Вишневецкая.

Напомним, в июле этого года в Новом Орлеане в зоопарке родился малыш тапира Бреда - это редкий вид животных.

Они живут в Центральной Америке, и из-за вырубки лесов и климатических изменений их популяция сокращается.

У малого еще нет имени - публике его покажут в конце лета. А пока зоопарк выкладывает видео с малышом.

Автор: Денис Прядко