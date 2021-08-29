Возле ТРЦ в Киеве днепровская вода стала вонючей из-за действий людей, поделились местные жители.

В заливе Днепра Берковщина в Киеве у торгово-развлекательного центра River Mall на воде засняли разноцветные пятна.

Местные жители сообщили, что от водоема идет сильная вонь, которая чувствуется в радиусе километра даже через закрытые окна, говорится в Telegram-канале Kyiv_Live.

По сведениям местных жителей, вода в заливе испортилась из-за того, что в нее сбрасывали отходы от строительства.

"Такое сейчас возле River Mall. Местные говорят, что стройматериалы и отходы от строительства просто сбрасывались в воду…", – отмечается на канале.

River Mall – это крупнейший ТРЦ, расположенный в Киеве на левом берегу Днепра. ТРЦ находится по адресу ул. Набережная, 12. Недалеко от River Mall расположена станция метро "Осокорки".

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Автор: Екатерина Присяжнюк