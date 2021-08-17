В Днепре умирает рыба, считает женщина, прокомментировавшая цвет воды в реке.

На реке Днепр рыбаки с лодки засняли на видео зеленую воду, которая была густоватой. По словам одной женщины, на реке была вонь, и рыба просто умирала.

Днепр превратился в "бесконечные литры матча латте", сообщил Telegram-канала Perepichka News и опубликовал видео с реки.

На канале отмечается, что ситуация на реке с каждым годом становится все хуже и хуже.

"Это просто жесть, я даже боюсь руку опустить туда… рыба просто умирает, и вонь такая – это капец", – описала состояние воды женщина, которая была в лодке.

Матча латте – это зеленый напиток, который имеет густую пену и похож на кофе, однако является чаем.

Ранее сообщалось, что в летний период вода в Днепре приобретает разные оттенки зеленого, поскольку "цветет".

Вода меняет цвет из-за развития фитопланктона и быстрого размножения водорослей. Эксперты предупреждали, что цветение воды провоцирует гибель рыб и растений.

Автор: Екатерина Присяжнюк