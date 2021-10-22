Как отметили эксперты, такие явления как "экотероризм" и "экорейдерство", отпугивают инвесторов.

В столице во время национального экофорума обсудили вопросы экотерроризма и экорейдерства в Украине и отметили необходимость определения этих двух понятий на законодательном уровне.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Станислав Зинченко, председатель комитета промэкологии Европейской Бизнес Ассоциации подчеркнул, что есть организации, которые используются под флагом экоактивизма для того, чтобы оказывать давление на предприятия.

"Чаще всего это давление связано с правами собственности. Это большая проблема для Украины. Но она не только в Украине. Это мировая практика – использовать экорейдеров для того, чтобы попытаться отжать предприятие", - рассказал Зинченко.

Читайте такжеВ Киеве на форуме подняли вопрос экотерроризма и экорейдерства в УкраинеЭкологический аудитор Иван Паламарчук обратил внимание на другие последствия экотерроризма и экорейдерства: это отпугивает инвесторов.

"То есть инвестор не видит перспективы вложения своих средств и развитие бизнеса, потому что на любом этапе псевдоактивисты, экотеррористы могут помешать этой деятельности",- заявил он.

По результатам форума, который завершится 22 октября, профессиональные эксперты в итоговой резолюции намерены обратиться к премьеру, президенту и парламенту с требованием на законодательном уровне определить такие явления, как "экотероризм" и "экорейдерство", и выработать действенные механизмы защиты от них прозрачного бизнеса.

Автор: Григорий Бондарь