Малыш появился на пепелище четыре дня назад.

Из-за масштабных лесных пожаров в Калифорнии мог осиротеть маленький медвежонок. Пожарные наблюдают за животным и в случае необходимости готовы обратиться к экспертам.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Медвежонка заметили на пепелище четыре дня назад. Пожарные считают, что он мог потерять маму в огне или просто потеряться. За ним пока наблюдают.

Если предположение подтвердится, то пожарные свяжутся со специалистами из дикой природы, которые помогут малышу.

Лесной пожар, от которого пострадало животное, пылает в Северной Калифорнии почти месяц. Тысячи людей и животных были вынуждены бежать от стихии.

Лесные пожары в Калифорнии

Масштабные лесные пожары бушуют на севере Калифорнии. Стихия не утихает уже несколько дней.

Огонь быстро распространяется из-за сильного порывистого ветра, наличия сухой травы и сильной жары. Выгорела земля на площади более 100 гектаров. Пожары уже уничтожили десятки сооружений и выгнали из собственных домов десятки тысяч людей.

К борьбе с огнем привлекли 5 тысяч пожарных. Местами из-за сильного задымления не видно даже неба и Солнца.

По данным синоптиков, в ближайшие дни погода в регионе будет сухой и жаркой, что скорее всего усугубит ситуацию.

По данным агентства, трехнедельный лесной пожар "Дикси" охватил горный городок в Северной Калифорнии, сравняв с землей большую часть его исторического центра и оставив жилые кварталы в пепле.

Автор: Анастасия Горбачева