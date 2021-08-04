Малыша спасли из огня на озере Тахо.

Медвежонка с ожогами в США разыскивают специалисты реабилитационного центра. Животное спасли во время пожара на озере Тахо.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Шестимесячного медвежонка буквально вырвали из огня. У малыша серьезные ожоги лап и ему необходимо лечение.

Зоологи несколько недель оказывали медвежонку помощь, но он умудрился сбежать. Он прорыл под электрическим забором тоннель. Косолапый пациент сделал это с перевязанными лапами.

Читайте такжеВладелец зоопарка во Львовской области отдал трех медведей в приют (видео)На данный момент животное разыскивают сотрудники реабилитационного центра. Они обратились к жителям близлежащих городов с просьбой звонить на горячую линию, если они заметят беглеца.

Зоологи беспокоятся за судьбу медвежонка, потому что животное еще не выздоровело, а жизнь на воле может нести угрозу его здоровью.

Как ранее сообщал УНИАН, реабилитационный центр "Белая скала" переехал из Житомирской области. Приют для медведей готовится открыть двери для посетителей в Киевской области. Для косолапых создали условия, максимально приближенные к диким. Для них построили просторные вольеры с берлогами и бассейнами.

Автор: Анастасия Горбачева