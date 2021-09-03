Ребенок за свои старания уже получил медаль от мэрии.

Во Франции 11-летний эко-активист спасает самую большую реку страны от металла. Власти Парижа уже наградили ребенка медалью.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

11-летний Рафаэль решил стать эко-активистом после просмотра роликов об очистке водоемов от металла. Он попросил в качестве подарка на Рождество магнит, с помощью которого стал исследовать Сену.

Читайте такжеУгроза для нескольких регионов: в реке Ингулец уровень хлоридов превышает норму почти в три разаЕму уже удалось достать из самой большой реки Франции 300 велосипедов, 200 самокатов и около 100 колясок из супермаркетов. За время очистки реки Рафаэль находил и более интересные предметы, например оружие и ювелирное украшение.

Мэрия Парижа уже наградила мальчика медалью. Рафаэль планирует провести выставку, на которой покажет, что именно он выловил из Сены. Целью выставки является привлечение внимание горожан к проблемам загрязнения окружающей среды.

Как ранее сообщал УНИАН, украинскую школьницу, ученицу 10 класса Новокаховской школы №1 Херсонской области Викторию Панченко в США официально признали гением.

За свой проект по очистке рек девушка получила грант в 15 тысяч долларов на обучение в университете Нью-Йорка и бронзовую медаль Всемирной олимпиады гениев.

Но она не сможет воспользоваться стипендией и учиться в Нью-Йорке, потому что приз не покрывает всю сумму стоимости обучения.

Автор: Анастасия Горбачева