Но тем временем в городе прогнозируют похолодание.

В Одессе среди зимы из-за резкого потепления распустились первые цветы.

Как говорится в сюжете ТСН, возле домов одесситов массово расцвели подснежники. Читайте такжеПоследствия таяния ледников могут побить все худшие прогнозы

На полянах, где пригревает солнце, можно увидеть целые ковры белого цвета. Они очень заметны на фоне темной земли, которую еще не успела укрыть зеленая трава, поэтому одесситы любуются первыми признаками приближения весны.

Эксперты утверждают, что в Одессу вот-вот придет похолодание.

Резкое потепление в Одессе: что известно

После густых снегопадов Одессу накрыло потепление. Из-за резкого повышения температуры растаявший снег вместе с ледяным дождем превратил ряд улиц в реки.

Одесситы вынуждены были преодолевать стремительные потоки воды, чтобы попасть на работу, тогда как остальная Украина страдает от снежного антициклона.

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Автор: УНИАН