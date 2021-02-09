Улицы Одессы затопило после ночных осадков (видео)

Накануне спасатели предупреждали о неустойчивых погодных условиях в Одесской области.

После густых снегопадов Одессу накрыло потепление. Из-за резкого повышения температуры растаявший снег вместе с ледяным дождем ночью превратил ряд улиц в реки.

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По данным синоптиков, 9 февраля в Одессе существенных осадков не ожидается, термометры днем покажут +10-12°С. Ночью температура немного снизится – до +5-7°С.

С самого утра одесситы вынуждены были преодолевать стремительные потоки воды, чтобы попасть на работу, тогда как остальная Украина страдает от снежного антициклона.

На опубликованных в сети видео попали подтопленные дороги Химической, Промышленной и Нефтяников. Городские водоотводные коммуникации тоже не выдерживают напор стихии: кое-где вода вырывается фонтанами из канализации.

Как отмечает горсовет Одессы, ледяной ветер с дождем 8 февраля привели к обледенению деревьев и линий электропередач. В то же время потепление во второй половине дня вызвало массовое падение льда и льдинок с деревьев и крыш.

Накануне спасатели предупреждали о неустойчивых погодных условиях в Одесской области. В частности ледяной дождь и порывы ветра.

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