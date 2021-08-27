Больше всего неизвестную белую субстанцию прибило к волнорезу.

В Одессе после сильного ливня море покрылось странными белыми пятнами.

Видео, на котором запечатлена неизвестная субстанция, опубликовал Telegram-канал "Новости.LIVE Odesa".

Отмечается, что видео снято на курорте Аркадия. Больше всего этого вещества прибило к волнорезу. А на пляже ощущается вонь.

"Возле клуба Ibiza берег устелен большими белыми пятнами, похожими на пену. Зрелище не из приятных, на пляже также стоит вонь", - говорится в сообщении.

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Автор: Денис Прядко