7 августа во время закачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony произошел выброс нефтепродуктов, который составил 80 квадратных километров.

В акватории Черного моря на поверхности воды в дельфинарии рядом с Геленджиком обнаружили нефтяные пятна, которые движутся в сторону оккупированного Крыма.

Об этом заявил российский эколог Вениамин Голубитченко в эфире телеканала "Дождь".

Ранее, 7 августа, у берегов Новороссийска во время закачки нефти на греческий танкер Minerva Symphony произошел выброс нефтепродуктов, который составил 80 квадратных километров.

По словам Голубитченко, пятно, вероятнее всего, гораздо больше и количество вылитой нефти умышленно занизили, так как посчитали, что оно "само пропадет".

"Если бы сразу пятно засыпали сорбентами, то это не дало бы пятну дальше пойти по площади", – сказал он.

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Также он уточнил, что пятно прибило к берегам в районе Малого Утриша (Краснодарский край), но из-за течения пятно пойдет в сторону Анапы и Крыма.

Сначала руководство Каспийского трубопроводного консорциума, ответственное за аварию, утверждало, что размер пятна составляет всего около 200 квадратных метров, однако благодаря спутниковым снимкам ученые выяснили, что в реальности данные о масштабах катастрофы превышают официальные в 400 тыс. раз.

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Автор: Тамара Отовская