Днем животные гуляли по аллеям парка, а вечером вышли на набережную и ходили по проезжей части.

В Тернополе из зооуголка парка Топильче сбежали животные и разгуливали по дороге.

Как передает корреспондент УНИАН, видео с буйволами, которые вчера свободно днем гуляли по парку, а вечером вышли на проезжую часть, разместили в группе "Тернопольские сплетни" в Facebook.

В комментариях люди отмечают, что животные могли нести угрозу прохожим, а также спровоцировать ДТП.

Как животные вырвались на волю, сейчас выясняют. Версии есть разные. Некоторые местные жители предполагают, что не обошлось без посторонней помощи.

В частности, в комментариях под видео пользователь Роман Христинич считает, что неизвестные открутили одну секцию ограждения уголка, которая, по его словам, и так еле держалась.

В то же время есть и такие, кто считает, что животные прорвались самостоятельно. В частности, Андрей Чернов отметил, что на прошлых выходных уже видел, как буйволы раздирали рогами сетку ограждения.

Напомним, в конце июля прошлого года стало известно, что в Одессе из вольера сбежали три взрослые обезьяны – павианов ловили больше двух часов. Одна из обезьян смогла покинуть территорию зоопарка и добралась до трамвайного депо, которое находится рядом.

Животных, в частности, ловили сотрудники ГСЧС. Павианов поймали при помощи транквилизатора.

Автор: Григорий Бондарь