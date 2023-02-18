Семья пушистик хорьков насчитывает 2 мальчика и 6 девочек. Им работники зоопарка уже придумали интересные клички.

Киевский зоологический парк общегосударственного значения тронул историей о спасении целого семейства фреток - домашних хорьков, которых привезли в заведение весной 2022 года.

Как написали работники зоопарка в Facebook, животные приехали к ним очень истощенными и испуганными из-за боевых действий, которые в то время вели россияне в Киевской области. Речь идет о 8 животных: 2 мальчиках и 6 девочках, которых работники с юмором назвали Капитан Шницель, Кола, Желточек, Белочек, Шишечка, Персик, Какао и Гаечка.

"Все животные были истощены, напуганы и нуждались в серьезном ветеринарном уходе. И сейчас, после восьми месяцев реабилитации, мы рады представить спасенных фреточок в их новом доме", - говорится в публикации.

Работники отметили, что новые обитатели зоопарка очень игривые и любопытные животные: за их забавами можно наблюдать часами.

Лично убедиться в этом, киевляне смогут 18-19 февраля, в рамках показательно кормления фреток работниками зоопарка. Событие состоится в 12:00 в модуле Медвежьего континента, отметили на странице зоопарка.

Как "маленькие жители" зоопарков в Киевской области переживают войну с РФ

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения россиян в Украину от действий оккупантов значительно пострадали украинские животные, в частности, жители зоопарков Киевской области, которые столкнулись с дефицитом воды, еды и соответствующих условий пребывания из-за активных боевых действий. После деоккупации Киевской области украинскими военными животным понадобилась значительная реабилитация со стороны работников зоопарков.

Недавно они показали трех маленьких тигрят. Мать полосатых малышей пережила оккупацию, она забеременела всего за день до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Сейчас животные приходят в себя от пережитых эмоций, а заведения, несмотря на войну, продолжают жить своей жизнью: две недели назад в Киевском зоопарке произошло пополнение - там родилась лама гуанако. Малышню назвали Люсия.

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