В заповеднике индийского штата Гуджарат обустраивают места для водопоя животных.
Читайте такжеЛюбопытная львица прогулялась по территории отеля и попала на видеоОб этом говорится в сюжете ТСН.
К искусственным источникам целыми стаями приходят львы со львятами.
Дело в том, что в последние дни часть Индии переживает самую жаркую за почти 80 лет погоду. Температура воздуха там поднимается выше 40 градусов.
Заповедник в Гуджарате известен тем, что это единственное место на планете, где сохранилась дикая популяция индийских львов. Их осталось не более шести сотен.
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