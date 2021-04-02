Заповедник в Гуджарате известен тем, что это единственное место на планете, где сохранилась дикая популяция индийских львов.

В заповеднике индийского штата Гуджарат обустраивают места для водопоя животных.

Читайте такжеЛюбопытная львица прогулялась по территории отеля и попала на видеоОб этом говорится в сюжете ТСН.

К искусственным источникам целыми стаями приходят львы со львятами.

Дело в том, что в последние дни часть Индии переживает самую жаркую за почти 80 лет погоду. Температура воздуха там поднимается выше 40 градусов.

Заповедник в Гуджарате известен тем, что это единственное место на планете, где сохранилась дикая популяция индийских львов. Их осталось не более шести сотен.

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Автор: Катерина Шварц