Специалисты устанавливают, какое вещество стало причиной гибели птиц.

Более сотни краснокнижных птиц погибли в Херсонской области.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как сообщается, отравленных серых журавлей и огарей, которые обычно останавливаются в заповеднике Аскания Нова, обнаружили в лесополосе и на полях с пшеницей в Каховском районе.

Нашли их с помощью трекера на одной из птиц, умерших ранее. Ученые исследовали маршрут журавля, чтобы понять, где он питался. Так и обнаружили другую заморенную птицу. Теперь специалисты устанавливают, какое вещество стало причиной гибели птиц.

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Автор: Екатерина Лиманская