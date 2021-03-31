Более сотни краснокнижных птиц погибли в Херсонской области.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеНа Днепропетровщине спасли совенка от пожара (фото)
Как сообщается, отравленных серых журавлей и огарей, которые обычно останавливаются в заповеднике Аскания Нова, обнаружили в лесополосе и на полях с пшеницей в Каховском районе.
Нашли их с помощью трекера на одной из птиц, умерших ранее. Ученые исследовали маршрут журавля, чтобы понять, где он питался. Так и обнаружили другую заморенную птицу. Теперь специалисты устанавливают, какое вещество стало причиной гибели птиц.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Час Земли 2021: по всему миру символически погасли огни известных достопримечательностей (фоторепортаж)
- Начался сезон пожаров: украинцы массово сжигают сухую траву и камыш (видео)
- Таможенники Эквадора нашли в чемодане 185 маленьких черепах (фото)
- Спасаем популяции диких животных: с 1 апреля в украинских лесах начинается "сезон тишины"
- Спасатели из Днепра приютили щенка, которого вытащили из ловушки (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram