В природе сияние гнезд некоторых видов заметно невооруженным глазом на расстоянии 5-20 метров.

Команда энтомологов из Сорбонны обнаружила, что некоторые виды ос строят светящиеся гнезда.

Такой необычный пример биофлуоресценции встретился ученым в тропических лесах на севере Вьетнама, пишет N+1 со ссылкой на опубликованную в Journal of The Royal Society Interface статью.

Светящимися в ответ на ультрафиолетовое излучение оказались гнезда четырех местных видов общественных ос из рода Polistes, один из которых пока неопознан. Полупрозрачные крышечки сот испускают сильное зеленовато-желтое свечение. В природе такое сияние заметно невооруженным глазом на расстоянии 5-20 метров.

Кроме того, свечение, - однако в этом случае синее, - обнаружилось также у гнезд еще двух видов ос, найденные во Французской Гвиане и на юге Франции.

Читайте такжеПауки с четырьмя челюстями: украинцев предупредили о ядовитых существах, которые прыгают и кусаются (фото)Взрослые особи ос делают крышечки своих сот из волокон шелка и белков, и именно какие-то из этих белков, как считают ученые, отвечают за свечение.

При этом пока непонятно, для чего насекомым такая биофлуоресценция в гнездах. Они способны видеть испускаемое сияние, и ученые предполагают, что, возможно, светящиеся крышки сот служат маяками для особей, летящих домой в вечерних сумерках.

В то же время существует мнение, что такая особенность защищает личинок в сотах от опасного воздействия ультрафиолета, к которому они уязвимы во время метаморфоза, а также помогает регулировать их развитие.

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Автор: Катерина Комолова