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"Домашние животные - не мягкие игрушки": в Германии вводят новые правила для владельцев собак

14:21, 20 августа 2020
Экология
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В Германии вводят новые правила для владельцев собак / фото REUTERS

Читайте такжеУченые призывают не кричать на собак, и вот почему О таких противоречивых планах рассказала министр сельского хозяйства Юлия Клокнер, передает «Европейская правда».

Соответствующие правила также будут запрещать владельцам привязывать собак на длительное время или оставлять их одних на весь день.

«Домашние животные - это не мягкие игрушки. Их потребности нужно учитывать», - сказала министр.

По ее словам, ее министерство действует в соответствии с «новыми научными исследованиями о потребностях собак».

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Автор: Катерина Шварц

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