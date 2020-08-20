"Домашние животные - не мягкие игрушки": в Германии вводят новые правила для владельцев собак

По словам министра, правительство действует в соответствии с "новыми научными исследованиями о потребностях собак".

В Германии хотят обязать владельцев собак выгуливать своих любимцев минимум два раза в день и как минимум по часу.

Читайте такжеУченые призывают не кричать на собак, и вот почему О таких противоречивых планах рассказала министр сельского хозяйства Юлия Клокнер, передает «Европейская правда».

Соответствующие правила также будут запрещать владельцам привязывать собак на длительное время или оставлять их одних на весь день.

«Домашние животные - это не мягкие игрушки. Их потребности нужно учитывать», - сказала министр.

По ее словам, ее министерство действует в соответствии с «новыми научными исследованиями о потребностях собак».

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц