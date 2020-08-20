"Домашние животные - не мягкие игрушки": в Германии вводят новые правила для владельцев собак
14:21, 20 августа 2020Экология
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По словам министра, правительство действует в соответствии с "новыми научными исследованиями о потребностях собак".
В Германии вводят новые правила для владельцев собак / фото REUTERS
В Германии хотят обязать владельцев собак выгуливать своих любимцев минимум два раза в день и как минимум по часу.
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Соответствующие правила также будут запрещать владельцам привязывать собак на длительное время или оставлять их одних на весь день.
«Домашние животные - это не мягкие игрушки. Их потребности нужно учитывать», - сказала министр.
По ее словам, ее министерство действует в соответствии с «новыми научными исследованиями о потребностях собак».
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