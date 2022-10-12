Отмечается, что ГЭС и ГАЭС работают в штатном режиме.

Некоторые киевляне заметили, что в последние несколько дней в Днепре значительно повысился уровень воды, а в некоторых местах даже затопило часть прибрежной зоны.

Как объяснили в Киевской городской государственной администрации, повышение уровня воды в Днепре в пределах Киева не превышает аварийных значений и связано с интенсивной работой ГЭС.

"Поднятие уровня воды связано с особенностями работы Киевской и Каневской ГЭС, которые работают в интенсивном режиме для поддержания объединенной энергетической системы Украины. Городские службы контролируют ситуацию. По информации специалистов, уровень воды стабилизируется в течение недели", - отметили в КГГА. Видео дня

Также, как информируют в Чао "Укргиденэрго", ГЭС и ГАЭС работают в штатном режиме – компания продолжает обеспечивать покрытие пиковых нагрузок, регулирование частоты и мощности, а также мобильный аварийный резерв в Объединенной энергосистеме Украины.

Ракетные удары по Киеву

Как сообщал УНИАН, утром 10 октября Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы раздавались в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях. В результате массированного ракетного удара пострадала инфраструктура более 30 городов и населенных пунктов, погибли 20 человек.

Под удар попал центр Киева в Шевченковском и Соломенском районах. В городе в результате обстрелов повреждены более 70 объектов, среди которых, в том числе 6 учреждений образования.

Впоследствии стало известно, что в Киеве и области вводят веерные отключения. А за сегодня РФ уже осуществила 33 обстрела объектов энергетической инфраструктуры Украины.

Ранее в "Укргидроэнерго" пояснили, к каким последствиям приведет ракетный удар по Киевской ГЭС.

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