Мертвые медузы будут вовлечены в пищевую цепь экосистем и поражать других обитателей моря.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская обл.), на морском побережье, обнаружили тысячи медуз. По словам ученого, скорее всего, это произошло из-за мазута, который вытек из российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" затонувших в декабре 2024 года в районе Керченского залива.

Как сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев в Facebook, соответствующий мониторинг побережья в пределах нацпарка и определенных прилегающих территориях ведется несколько недель и уже зафиксировано немало загрязненных мазутом участков. Во время очередных обследований заповедника обнаружены тысячи медуз вида Аурелия ушастая (Aurelia aurita). Только на песке, на границе с водой, ученые насчитывали 2-3 медузы на 1 м пересыпи, а в целом они "покрыли" 2 км побережья.

"Только на песке, возле воды, было почти 5000 мелких медуз размерами от 2 до 10 см - средний размер 5 см. В воде на мелководном шельфе их больше, но посчитать невозможно... Это первое такое наше наблюдение на побережье моря зимой", - отмечает ученый.

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Он объясняет: медузы по своей сути соответствуют параметрам надежных биоиндикаторов, что позволяет выявлять влияние загрязнений, таких как нейротоксичные соединения, тяжелые металлы, пластик и тому подобное. Аурелия - желеобразное существо, слизь которого содержит бактерии, потребляющие углеводороды, в том числе сырую нефть.

"Кроме того, слизь медуз может агрегировать капли различных нефтепродуктов из толщи воды. Есть гипотеза, что большое количество живых медуз приводит к более быстрому и более полному потреблению нефтепродуктов из-за питательных веществ, которые содержат азот и фосфор в их слизи, что поддерживает рост специфических бактерий", - рассказал ученый.

Кроме того, медузы - хищники, питающиеся преимущественно мелкими планктонными животными. Пищу они захватывают ртом, через который непрерывно удаляются остатки пищи. Вероятно, по словам Русева, вместе с планктоном медузы употребляли нанофракции нефтепродуктов. Русев говорит, что во время войны уже фиксировали, что Черное море выбрасывало медузу вида "корнерот. Речь идет о том, что тогда море очень страдало загрязнением различной природы, в частности из-за подрыва плотины Каховской ГЭС, химического (нефтяного) загрязнения от российских судов, в том числе крейсера "Москва" и тому подобное.

"Но такие явления, к сожалению, не были тщательно исследованы. Сейчас волновые процессы превратили медуз в "биологическую пыль", которая будет вовлечена в пищевую цепь морских и лиманных экосистем. Вероятно по цепи "биологическая пыль" будет поражать других гидробионтов", - констатирует Русев.

Что еще известно об экологической ситуации в регионе

Напомним, 15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива потерпели крушение два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Из-за этого произошел разлив нефтепродуктов, загрязнения были зафиксированы на побережьях Анапы в Краснодарском крае РФ и Керченского полуострова, в Одесской области. В результате гибнут водоплавающие птицы, млекопитающие и тому подобное.

Как сообщил доктор биологических наук, сотрудник парка "Тузловские лиманы" Иван Русев, отобранные пробы отправлены на исследование в Одессу. Руководитель общественной организации "Зеленый Лист", химик, биолог Владислав Балинский рассказал, что исследует образцы. Он уточнил, что из-за выбросов в водной среде меняется кислородный режим, стаи мигрирующей рыбы могут накапливать токсичные нефтепродукты и в результате пострадают все пищевые цепи - птицы, питающиеся рыбой, китообразные, люди.

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