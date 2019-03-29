Во Львове на день откажутся от пластика (видео)

Жителей города призывают в этот день идти за покупками со своими сумками.

9 апреля во Львове на день планируют отказаться от пластика.

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Как говорится в сюжете ТСН, львовяне хотят отказаться от одноразовых пакетов и пластиковой посуды. Все крупные торговые сети города согласились в этот день заменить пластик на бумажные или многоразовые сумки.

Жителей города призывают в этот день идти за покупками со своими сумками. Такая инициатива - это часть программы "ноль отходов", которая призвана постепенно отказываться от пластика.

Напомним, в ЕС с 2021 года полностью запретят одноразовый пластик.