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Во Львове на день откажутся от пластика (видео)

13:05, 29 марта 2019
Мусор
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Как говорится в сюжете ТСН, львовяне хотят отказаться от одноразовых пакетов и пластиковой посуды. Все крупные торговые сети города согласились в этот день заменить пластик на бумажные или многоразовые сумки.

Жителей города призывают в этот день идти за покупками со своими сумками. Такая инициатива - это часть программы "ноль отходов", которая призвана постепенно отказываться от пластика.

Напомним, в ЕС с 2021 года полностью запретят одноразовый пластик.

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Теги: #Львов#пластикпогода во Львове