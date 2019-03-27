В ЕС с 2021 года полностью запретят одноразовый пластик

Кроме запрета на те одноразовые пластиковые изделия, которые можно заменить альтернативными, ЕС также будет поощрять страны-члены сократить использование пластиковых упаковочных материалов и ввести более жесткие правила относительно ярлыков.

Европарламент в среду, 27 марта, одобрил законопроект, предусматривающий запрет в ЕС одноразовых пластиковых изделий: трубочек для питья, пластиковой посуды и ватных палочек. Это решение поддержали 560 депутатов, против проголосовали 35.

Поскольку текст законопроекта уже был согласован на переговорах между Европарламентом и представителями стран-членов в декабре 2018 года, ожидают, что он будет быстро утвержден Европейским Советом. Запрет должен вступить в силу в 2021 году, сообщает DW.

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Как заявил вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс, Евросоюз не был крупнейшим источником пластикового загрязнения в мире, но эта мера может служить примером для других стран. "Страны Азии очень заинтересованы в том, что мы делаем. Латиноамериканские страны тоже", - отметил он.

Кроме запрета на те одноразовые пластиковые изделия, которые можно заменить альтернативными, ЕС также будет поощрять страны-члены сократить использование пластиковых упаковочных материалов и ввести более жесткие правила относительно ярлыков.

Ожидается, что к 2029 году 90 процентов пластиковых бутылок будут собираться для вторичной переработки, и они будут изготавливаться с использованием 25 процентов вторичных материалов в 2025 году и 30 процентов - в 2030 году.

По данным Еврокомиссии, запрещенные новыми правилами одноразовые изделия составляют 70 процентов отходов, которые попадают в мировой океан, составляя угрозу для дикой природы и рыбных ресурсов.