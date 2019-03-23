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Во Львовской области горит стихийная свалка

19:48, 23 марта 2019
Мусор
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Угрозы населенным пунктам нет \ фото УНИАН

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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в 16.30 спасатели получили информацию, что вблизи города Новый Роздол на несанкционированной свалке возникло возгорание мусора на площади около 600 кв. метров.

В 19.00 пожар локализован на площади 900 кв. метров.

Угрозы населенным пунктам нет.

К тушению огня привлечены 15 человек и три единицы техники ГСЧС.

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Теги: #свалка#Львивщина