Во Львовской области третьи сутки тушат пожар на свалке в Новояворовске (фото)

Сложность тушения пожара заключается в удаленности водного источника и малых запасах воды у пожарных.

В городе Новояворовск Львовской области третьи сутки продолжается ликвидация пожара на территории свалки.

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Как сообщили в Главном управлении ГСЧС во Львовской области, по состоянию на утро 12 марта осталось ликвидировать пожар на площади 1,5 тыс. кв. м.

«10 марта поступило сообщение о пожаре в г. Новояворовск Яворовского района на открытой территории полигона твердых бытовых отходов, на площади 8 тыс. кв. м. В течение 11 марта ликвидировали возгорание на площади 3,5 тыс. кв. м. По состоянию на 12 марта, осталось ликвидировать пожар ориентировочно на площади 1,5 тыс. кв. м», - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что сложность тушения пожара заключается в удаленности водного источника и малых запасах воды. Ближайший водный источник расположен на расстоянии около 2 км. Кроме того, тушение осложнено погодными условиями, шквальным ветром.

Сейчас работы по ликвидации пожара продолжаются.