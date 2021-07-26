Реабилитационный центр "Белая скала" переехал из Житомирской области. Приют для медведей готовится открыть двери для посетителей.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Владельцам Центра пришлось изменить место расположения после первого локдауна, когда стало труднее платить за аренду. Теперь семь зверей поселили в селе Чубинское, рядом с фондом спасения диких животных.
Для косолапых создали условия, максимально приближенные к диким. Для них построили просторные вольеры с берлогами и бассейнами.
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"Большие хищники, которые выросли с человеком, не могут вернуться в дикую природу, поэтому для них лучший вариант – реабилитационные центры с природными вольерами. Другие варианты могут быть трагичными", - отметила совладелица центра Марина Шквиря.
Фактически всех животных, которые находятся в Центре, спасли из цирков, притравочных станций и частных зверинцев.
Как ранее сообщал УНИАН, во Львовской области владелец зоопарка отдал 3 медведей в приют для косолапых "Домажир". Отмечается, что Сирко, Рута и Андор стали новыми жильцами в медвежьем убежище.