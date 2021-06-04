Попасть в новый дом животные могут уже в сентябре.

На балансе Запорожской детской железной дороги обнаружили двух медведей. Их передадут в нидерландский зоопарк.

Об этом сообщил и.о. председателя правления «Укрзализныци» Иван Юрик на своей странице в Facebook.

«Точно знал, что в процессе продажи непрофильных активов будут сюрпризы в виде бань, магазина «Юбилейный» или кафе «Вишенка», но медведей точно не ожидал. Но это история со счастливым финалом», - написал он.

Медведей передадут на реабилитацию и содержание в зоопарк Ouwehand Zoo в городе Ренен.

Читайте такжеВ Китае стадо слонов сбежало из заповедника и больше месяца блуждает по полям (видео)«Комфортное проживание им там гарантировано, еще и с бассейном и водопадом. Все расходы на трансфер и содержание берет на себя зоопарк», - сообщил руководитель.

По словам Юрика, новый дом для животных искали несколько лет, но украинские центры реабилитации медведей отказывались их принять из-за отсутствия мест.

«Я благодарен общественной экологической организации @Eco-Halych: Wildlife Rehab, которая в настоящее время помогает нам в этом вопросе. Сейчас мы проходим круги бюрократического ада и прорабатываем механизм передачи животных. Говорят, что уже в сентябре наши медведи будут жить в зарубежном санатории», - отметил он.

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Автор: Людмила Жерновская